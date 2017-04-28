Как сообщил заместитель директора областной многопрофильной детской больницы Александр ГЕХМАН, из них 346 детей из районов и 415 детей - городские. Согласно статистике, пороком сердца в нашей области страдают и дети до года. - Их насчитывается на сегодняшний день 16. Эти дети находятся у нас под наблюдением и им пока не назначают дату оперативного лечения, так как все зависит от динамики течения заболевания, - рассказал Александр ГЕХМАН. Всего по области в операции на сердце нуждаются 115 детей. По словам заведующего отделением детской кардиохирургии национального кардиохирургического центра Астаны Дмитрия ГОРБУНОВА, который накануне посетил Уральск, в столичном центре проводят отбор и операции. - По статистике из 1000 новорожденных 7-8 младенцев имеют врожденные пороки сердца, то есть по всему Казахстану примерно 2800 детей рождаются с таким диагнозом. 40% составляют критические пороки сердца, которые нужно оперировать экстренно, - рассказал Дмитрий ГОРБУНОВ.