Всего на ярмарке свободных рабочих мест вакансии предоставили 28 крупных компаний нефтяной столицы. Мероприятие было организовано в рамках проектах "Молодежная биржа труда". zKEeEtQRRQc - Мы даже и не думали, что ярмарка вакансий станет актуальной для всех жителей города. Сегодня пришли и взрослые, и даже пожилые люди, несмотря на то, что организует мероприятие Молодежный ресурсный центр при поддержке волонтеров, - рассказала организатор ярмарки Айгерим ЖАРДЕМКЫЗЫ.Среди работодателей такие компании, как "Complex Catering Company", "People of Servicе", "Болашақ Атырау", "Дэнхолм Жолдас", "Тридэ", "АЕВ", "Альфа Банк", "Юсс Суппорт Сервисез", Уел ком", "Ренко Кат", "Идеал", "Ритм Ойл","Балапан" балабақшасы", "№28" балабақша, "РТГ Тильмаш", "Рубеж-Секьюрити", "Сенімді құрылыс", "Цунами Атырау", "Фиркрофт", "Ренессанс", "Дос суппорт", "Экспертиз", "Казахтелеком", "Сичим", "Дорчеказак Констракшн" и другие.В рамках ярмарки также было намечено проведение тренингов "Как правильно составить резюме", а также тренеры планировали раскрыть секреты трудоустройства на работу. Однако при таком массовом ажиотаже проведение каких-либо тренингов не могло быть и речи. - Сколько всего вакансий предоставили работодатели, сколько человек подали свои резюме, сколько из них будет трудоустроено, мы сможем сказать только после завершения мероприятия, - рассказал волонтер Олжас СУЛТАНОВ. О результатах ярмарки организаторы пообещали сообщить позже. Это мероприятие показало, насколько остро в Атырау сегодня стоит вопрос трудоустройства вне зависимости от пола и возраста.