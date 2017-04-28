В Атырау на ярмарку для молодежи пришли взрослые и пожилые безработные люди, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". PicsArt_04-28-10.51.21 Всего на ярмарке свободных рабочих мест вакансии предоставили 28 крупных компаний нефтяной столицы. Мероприятие было организовано в рамках проектах "Молодежная биржа труда". zKEeEtQRRQc - Мы даже и не думали, что ярмарка вакансий станет актуальной для всех жителей города. Сегодня пришли и взрослые, и даже пожилые люди, несмотря на то, что организует мероприятие Молодежный ресурсный центр при поддержке волонтеров, - рассказала организатор ярмарки Айгерим ЖАРДЕМКЫЗЫ. PicsArt_04-28-10.51.16 Среди работодателей такие компании, как "Complex Catering Company", "People of Servicе", "Болашақ Атырау", "Дэнхолм Жолдас", "Тридэ", "АЕВ", "Альфа Банк", "Юсс Суппорт Сервисез", Уел ком", "Ренко Кат", "Идеал", "Ритм Ойл","Балапан" балабақшасы", "№28" балабақша, "РТГ Тильмаш", "Рубеж-Секьюрити", "Сенімді құрылыс", "Цунами Атырау", "Фиркрофт", "Ренессанс", "Дос суппорт", "Экспертиз", "Казахтелеком", "Сичим", "Дорчеказак Констракшн" и другие. PicsArt_04-28-10.51.10 В рамках ярмарки также было намечено проведение тренингов "Как правильно составить резюме", а также тренеры планировали раскрыть секреты трудоустройства на работу. Однако при таком массовом ажиотаже проведение каких-либо тренингов не могло быть и речи. - Сколько всего вакансий предоставили работодатели, сколько человек подали свои резюме, сколько из них будет трудоустроено, мы сможем сказать только после завершения мероприятия, - рассказал волонтер Олжас СУЛТАНОВ. О результатах ярмарки организаторы пообещали сообщить позже. Это мероприятие показало, насколько остро в Атырау сегодня стоит вопрос трудоустройства вне зависимости от пола и возраста. Камилла МАЛИК