Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 28 апреля, в прокуратуре ЗКО прошло совещание по вопросам эффективности применения мер уголовного преследования к несовершеннолетним и последующей их адаптации после освобождения из мест лишения свободы. По словам старшего помощника прокурора города Уральска Алмагуль ИСМАГУЛОВОЙ, в настоящее время в области проводится большая работа по адаптации взрослых, освободившихся из тюрьм, а вот про детей зачастую просто забывают. - На сегодняшний день на различном контроле состоят 1877 детей, из них за три года в спецшколы были отправлены только 10. В этих спецшколах детей с девиантным поведением учат дисциплинированности и прочим важным навыкам, которыми уже владеют их сверстники. Однако для наших ювенальных инспекторов считается неким подвигом собрать документы для отправления в спецучреждение. Участковые настолько волокитят с документами, что подросток достигает совершеннолетия. Вообще, большая часть работы всех уполномоченных в этом вопросе органов проводится только для отчета. Никто не задумывается, какого человека мы выпускаем в общество, - пояснила Алмагуль ИСМАГУЛОВА. Старший помощник прокурора также отметила, что и нахождение подростка в спецшколе не всегда бывает эффективным и этому есть примеры. Так, в марте 2015 года в спецшколу был помещен подросток, который в 2016 году по достижению совершеннолетия выпустился и совершил ряд краж. После чего был осужден. - Я считаю, что дети, выпустившиеся из таких школ, повторяют свои поступки только из-за того, что вновь возвращаются в ту же среду обитания, откуда его выдернули ранее. Также влияет и то, что не проводится должная работа по освоению таких детей в обществе, - заявила Алмагуль ИСМАГУЛОВА. - Также хочу отметить, что родители, дети которых состоят на внутришкольном контроле, могут этого даже не знать. Так как обход одним педагогом и инспектором раз в квартал никак не помогает в профилактике изменения девиантного поведения. Стоит отметить, что за три года наблюдается снижение преступлений различной степени тяжести, совершенных несовершеннолетними. В 2015 году подростками было совершено 112 преступлений, в 2016 - 97, с начала 2017 года - 12.