Как рассказал директора филиала НБРК по ЗКО Козыбак КУЛЬБАРАКОВ, в основном, такая ситуация складывается из-за финансовой неграмотности населения. - Люди не могут правильно соизмерять свои возможности, - отметил Козыбак КУЛЬБАРАКОВ. Кроме того, директор филиала НБРК по ЗКО пояснил, что в ЗКО увеличились вклады депозитов физических лиц на 26%. Общая доля вкладов в национальной валюте составляет 55,1% и иностранной 44,9%. На потребительские цели жители области взяли кредиты на более 14 млрд тенге. А общая задолженность по кредитам составила 195 млрд тенге, из них 105 млрд задолжало население, остальную сумму - юридические лица.