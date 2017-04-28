Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал заведующий сектором городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог Миржан НУРТАЗИЕВ, обслуживать фонтаны в этом году будет компания ТОО "Енбер Орал". - Самый большой фонтан в Уральске находится на новой площади, его, как и все остальные, запустят к 9 Мая. Всего у нас в городе 13 фонтанов, - отметил Миржан НУРТАЗИЕВ. Стоит отметить, что на новой площади Уральска построили большой каскадный фонтан с подсветкой.