Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам инспектора МПС УВД г. Уральска Динары АБДУЛКАЛИКОВОЙ, в весенне-осенний период стихийные торговцы особенно активны. - Сотрудники полиции ежедневно проводят работу, направленную на ликвидацию стихийных рынков. Особенно бойко ведется торговля в районе остановки Юбилейная, рынков "Мирлан", "Жайык", магазинов «Колос», «Жазира», «Урал», «Проспект» и «Школьник», - сообщила Динара АБДУЛКАЛИКОВА. - Мы совместно с представителями местных исполнительных органов проводим профилактические беседы со стихийными торговцами, однако, все эти предупреждения и беседы носят кратковременный характер. После ухода полицейских продавцы возвращаются на свои места. Инспектор МПС также отметила, что свою торговлю на улицах продавцы объясняют нехваткой мест в крытых рынках и дороговизной аренды. Между тем, в Уральске работают 12 официальных рынков, где насчитывается почти 600 свободных торговых мест. Стоимость аренды варьируется от 1200 тенге до 16 000 тенге.