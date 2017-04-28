Несмотря на то, что в городе действуют 12 рынков, стихийная торговля на улицах города не прекращается, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам инспектора МПС УВД г. Уральска Динары АБДУЛКАЛИКОВОЙ, в весенне-осенний период стихийные торговцы особенно активны. - Сотрудники полиции ежедневно проводят работу, направленную на ликвидацию стихийных рынков. Особенно бойко ведется торговля в районе остановки Юбилейная, рынков "Мирлан", "Жайык", магазинов «Колос», «Жазира», «Урал», «Проспект» и «Школьник», - сообщила Динара АБДУЛКАЛИКОВА. - Мы совместно с представителями местных исполнительных органов проводим профилактические беседы со стихийными торговцами, однако, все эти предупреждения и беседы носят кратковременный характер. После ухода полицейских продавцы возвращаются на свои места. Инспектор МПС также отметила, что свою торговлю на улицах продавцы объясняют нехваткой мест в крытых рынках и дороговизной аренды. Между тем, в Уральске работают 12 официальных рынков, где насчитывается почти 600 свободных торговых мест. Стоимость аренды варьируется от 1200 тенге до 16 000 тенге.