На отчетной встрече филиала Нацбанка присутствующие задали вопрос об установке банковских терминалов в отдаленных районах и селах ЗКО. По словам директора филиала НБРК по ЗКО Козыбака КУЛЬБАРАКОВА, в ЗКО всего установлено 369 банкоматов, 3691 POS-терминал, также функционирует 53 банковских киоска. - Банкоматы - очень сложные устройства и очень дорогостоящие. Должна быть большая проходимость и определенное количество транзакций, чтобы банкомат был рентабельным. Кроме того, в районах имеются проблемы со связью. А банкоматы должны быть обеспечены непрерывной связью с филиалами банков, - рассказал Козыбак КУЛЬБАРАКОВ. - У нас есть до сих пор райцентры, где вообще нет надежной связи. Еще одна сложность - это инкасация. Директора филиала НБРК по ЗКО отметил, что есть другой выход. - Нужно увеличить количество POS-терминалов в сельской местности. Надо привыкать к безналичному расчету, - призвал Козыбак КУЛЬБАРАКОВ. - У нас сегодня 90% городского населения рассчитываются наличными деньгами. Люди не привыкли к пользованию карточками, они готовы снимать всю сумму, которая есть на карточке, разом. А ведь можно все не обналичивать и рассчитываться в супермаркетах с помощью платежных карт. Безналичный расчет - это безопасно и выгодно. За снятие денег и обналичивание в банкоматах снимаются проценты. А в POS-терминалах комиссии так таковой практически нет. Мы должны двигаться в этом направлении. Также Козыбак КУЛЬБАРАКОВ отметил, что сейчас появились даже безконтакнтные карты. Но в этих картах существует лимит по наличке.