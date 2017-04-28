По данным городских властей, в этом году в параде примут участие 10 колонн. Демонстрация начнется в 10.00 и согласно плану праздника должна закончиться в 10.40. В это же время возле центра творчества Кадыра мырза Али будет проходить концерт, который организовывают этнокультурные объединения области. opros_mg2804 Стоит отметить, что в 2016 году первомайское шествие и вовсе отменили, сославшись на то, что этот день совпал с праздником Пасхи, и горожане хотят отметить его в кругу семьи.