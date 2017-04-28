Фото с сайта astrakhan.site Об этом в ходе заседания очередного заседания координационного штаба по борьбе с браконьерством рассказал военный прокурор Западного региона, полковник юстиции Жанболат АЕКЕНОВ. - По факту незаконного провоза рыб ценных пород в отношении пограничного наряда, дежурившего в момент пересечения фурой государственной границы, проводится досудебное расследование по статье 445 УК РК "Нарушение правил несения пограничной службы", - сообщил Жанболат АЕКЕНОВ.

Несколькими днями ранее в пункте пропуска «Караузек» сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области совместно с дагестанскими коллегами был задержан грузовой автомобиль «КамАЗ» с прицепом под управлением уроженца Дагестана. Машина следовала из Атырау в Астрахань.

В ходе осмотра в машине и прицепе обнаружены специально оборудованные тайники. В них находилось 864 экземпляра охлажденной рыбы осетровых видов (осетр, севрюга, белуга) общим весом 3 тонны 776 килограммов. Оценочная стоимость партии осетровых составила около 7 миллионов рублей. Материалы доследственной проверки по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (незаконная добыча и оборот особо ценных водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу) и ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда) переданы правоохранительным органам.

Как было озвучено в ходе заседания корштаба, маршрут задержанного грузовика включал лишь два направления - "Астрахань-Атырау" и "Атырау-Астрахань". При этом, казахстанскую границу российский "КамАЗ" пересек с 16,5 тоннами деревянных досок, и ехал обратно якобы пустым.

- Наши пограничники провели лишь общий осмотр данного грузовика, так как оснований для углубленного досмотра у них не имелось. Здесь мы имеем дело с ухищренным провозом - рыба была спрятана во внутренней обшивке транспортного средства, "Камаз" же был осмотрен только внешне. А чтобы осмотреть его тщательно и углублено, мы должны иметь "наводку", скорее всего, данная информация имелась у наших российских коллег, - сообщил Жанболат АЕКЕНОВ.

Подробности дела в интересах следствия пока не разглашаются.

Ерлан ОМАРОВ