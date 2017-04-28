Теплотрасса, что проходит вдоль улицы Деповская, давно стала для жителей ближайших домов стихийной свалкой. Туда они скидывают не только сухую траву и ветки, но и бытовой мусор. Сотрудники ТОО "Жайык таза кала" постоянно убирают мусор с обочины этой дороги, однако он появляется там вновь. На днях аким Уральска Нариман ТУРЕГАЛИЕВ в ходе очередного объезда города поручил АО "Жайыктеплоэнерго" убраться на данной территории, так как теплотрасса находится на их балансе. По словам начальника теплосети АО "ЖТЭ" Талгата САНСЫЗБАЕВА, убирать данный участок рабочие начали еще 24 апреля и за неделю вывезли 7 КамАЗов мусора. - Работа еще ведется. Жители частного сектора бросают за теплотрассу мусор, а убирать потом его некому. Впредь просим жителей относиться с уважением к работе коммунальных служб и выбрасывать мусор в контейнеры, которые, кстати, установлены вдоль теплотрассы, - отметил Талгат САНСЫЗБАЕВ.