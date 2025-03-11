Эксперт назвал самую вредную позу для сна

Хирург и эксперт в области заболеваний желудочно-кишечного тракта добавил, что при проблемах с желудочно-кишечным трактом лучше спать на левом боку, а не на правом.

По данным издания HuffPost , специалист отметил, что сон на животе негативно влияет на позвоночник, шею, бедра, колени и внутренние органы. По его словам, такая поза во время сна может вызвать травмы, смещение позвонков, перенапряжение шеи, а также снизить качество и продолжительность сна.

В качестве более безопасной альтернативы Уилсон рекомендует спать на боку, подложив подушку между ног.

Хирург и эксперт в области заболеваний желудочно-кишечного тракта Каран Раджан также подчеркнул, что при проблемах с желудочно-кишечным трактом лучше спать на левом боку, а не на правом.

По словам специалиста, такая поза предотвращает попадание содержимого желудка в пищевод, снижая риск кислотного рефлюкса.

Ранее были названы ошибки в детском питании, которые совершают все родители.



