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Здоровье

Эксперт назвал самую вредную позу для сна

Хирург и эксперт в области заболеваний желудочно-кишечного тракта добавил, что при проблемах с желудочно-кишечным трактом лучше спать на левом боку, а не на правом.
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Эксперт назвал самую вредную позу для сна

По данным издания HuffPost, специалист отметил, что сон на животе негативно влияет на позвоночник, шею, бедра, колени и внутренние органы. По его словам, такая поза во время сна может вызвать травмы, смещение позвонков, перенапряжение шеи, а также снизить качество и продолжительность сна.

В качестве более безопасной альтернативы Уилсон рекомендует спать на боку, подложив подушку между ног.

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Хирург и эксперт в области заболеваний желудочно-кишечного тракта Каран Раджан также подчеркнул, что при проблемах с желудочно-кишечным трактом лучше спать на левом боку, а не на правом.

По словам специалиста, такая поза предотвращает попадание содержимого желудка в пищевод, снижая риск кислотного рефлюкса.

Ранее были названы ошибки в детском питании, которые совершают все родители.


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