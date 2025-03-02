Названы ошибки в детском питании, которые совершают все родители

Российский врач-педиатр Антон Прохоренко рассказал gazeta.ru, что одна из главных ошибок — ранний переход на взрослую еду. Родители начинают давать ребенку жареные котлеты, макароны с подливой, соленую пищу, когда, по словам эксперта, детский организм к этому еще не готов.

Избыток соли задерживает воду, а жирная еда может вызывать колики, запоры или диарею. До 12 месяцев рацион ребенка должен включать адаптированные детские блюда, овощные и мясные пюре, каши без соли и сахара, фрукты. После года можно вводить более сложные блюда, но желательно как можно меньше их жарить и избегать избытка приправ.

Многие родители считают коровье молоко важным продуктом для роста ребенка, поэтому добавляют его в каши и пюре, дают пить в цельном виде. Но до 9 месяцев его желательно не использовать вообще, а ближе к году вводить очень аккуратно — не более 500 миллилитров в день.

В последнее время стало "модным" отказываться от определенных продуктов — содержащих глютен, лактозу, а также от мяса. Врач-педиатр считает такой подход нерациональным.

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