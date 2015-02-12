Источник: megamozg.ru
В 2000 году, в силу ряда причин, Эквадор отказался от собственной валюты, и перешел на американские доллары. 15 лет спустя Эквадор возрождает собственную монетарную систему, только ни металлических монет, ни бумажных купюр не предвидится — все будет в цифре.
Называется новая система Sistema de Dinero Electrónico (электронная денежная система), впервые государство представило ее в декабре, позволяя квалифицированным пользователям (небольшому количеству человек) завести аккаунты в системе, и работать с цифровой валютой, как с обычными деньгами. Теперь Эквадор, население которого составляет 16 миллионов человек, является первой страной с государственной цифровой валютой и соответствующей платежной системой.
В других странах, например, Швеции, также используются цифровые деньги, но в Эквадоре все это поддерживается на уровне государства. При этом правительство страны утверждает, что Sistema de Dinero Electrónico предназначена для поддержки долларовой монетарной системы (цифровая валюта жестко привязана к доллару), а не для замещения доллара.
«Электронные деньги созданы для того, чтобы работать и поддерживать монетарную долларовую систему», — комментирует ситуацию Диего Мартинез, экономист и высокопоставленный чиновник. Также Мартинез сообщил, что по законам Эквадора экономические транзакции проводятся в долларах США.
По словам чиновника
, электронные деньги помогут экономить средства государству: дело в том, что Эквадор ежегодно тратит около 3 миллионов долларов США на проведение процесса замены старых купюр на новые доллары. Вероятно, электронная валюта будет способствовать меньшему износу бумажных купюр, при условии, что жители будут активно использовать электронную систему.
Тем не менее, многие специалисты уверены в том, что новая система направлена на дедолларизацию экономики Эквадора. В частности, такого мнения придерживается профессор экономики из Университета Джорджа Мейсона Лоуренс Вайт. В то время, как власти Эквадора ничего не говорят об уходе от доллара, это может подразумеваться, поскольку долларовая система себя не вполне оправдала. И новая цифровая валюта позволяет центробанку Эквадора быстро провести выпуск новых денег, не привязанных к доллару США. Тем не менее, власти страны уже несколько раз отрицали существование подобных планов.
В принципе, долларовая система все же помогла стране справиться с инфляцией (ее уровень очень низкий) и обеспечить низкую процентную ставку. Так что переход на новую валюту может негативно сказаться на экономике страны, приведя к ее краху. Сейчас ежемесячная инфляция в Эквадоре составляет 3,67%, что значительно ниже, чем в соседних Мексике, Чили, Коста-Рике и Боливии.
Вайт также считает, что выгода использования цифровой валюты, если государство будет монополистом на этом рынке, слишком неочевидна.
Тем не менее, внедрение цифровой системы платежей идет довольно быстрыми темпами. На этой неделе правительство Эквадора заявило о подписании договора с крупной таксомоторной компанией, которая обязалась принимать электронные деньги. Руководитель таксомоторной компании уже заявил, что считает цифровую систему отличным решением, поскольку водителям не придется беспокоиться о большом количестве наличных денег.
Запуск второй фазы проекта, когда пользователи системы смогут выбирать сервисы и компании, платежи которым будут проводиться в цифровом формате, будет проведен в середине февраля.
Третья фаза внедрения электронной денежной системы будет запущена во второй половине года, и ее цель — обеспечить возможность пользователям системы проводить мобильные платежи. Правительство надеется на то, что в 2015 году системой будет пользоваться уже полмиллиона человек. По мнению некоторых специалистов, эти надежды вполне реальны — скорее всего, все больше человек будет переходить на новую систему платежей.
Не путать с Bitcoin
Стоит отметить, что еще в июле прошлого года Эквадор запретил
как Bitcoin, так и другие децентрализованные платежные системы и валюты. Это было сделано для того, чтобы конкуренции у государственной системы не было. Сама цифровая валюта Эквадора очень отличается от криптовалют. Отличие в том, что государство будет контролировать систему, это раз, и новая валюта будет привязана к доллару, это два.
По факту, система Эквадора похожа на M-Pesa, сервис мобильных платежей от Vodafone. Во всяком случае, так считают некоторые специалисты, включая редактора СМИ CoinDesk.
Руководство центробанка страны заявило, что работа с цифровой валютой не требует обязательного подключения к Сети. Кроме того, цифровые деньги в любой момент времени могут быть заменены на реальные доллары. По мнению банкиров, электронная валюта упростит жизнь обычных людей в Эквадоре, поскольку только у 40% населения есть собственный банковский счет. А телефоны здесь есть практически у каждого жителя. На данный момент правительство подписало несколько соглашений с крупными операторами мобильной связи Южной Америки.
Автор: marks
Источник: megamozg.ru