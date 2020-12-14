На базе Областной детской многопрофильной больницы открылся реабилитационный центр «Қамқорлық». Это один из восьми центров в Казахстане, который появился благодаря поддержке Фонда Первого Президента и «Самрук-Қазына». В реабилитационном центре лечение будут получать дети-инвалиды и подростки (от одного года и до 18 лет) с нарушениями опорно-двигательного аппарата, врожденными пороками развития и другими заболеваниями нервной системы, сопровождающиеся двигательными нарушениями. В год лечение будут проходить 600 детей. На открытии центра принял участие в онлайн-режиме Елбасы Нурсултан Назарбаев. Он отметил, что «Қамқорлық» - это забота, забота обо всех. - Мы не должны оставлять кого-то в стороне, мы должны заботится о тех, кто по воле судьбы оказался менее приспособлен к этой жизни. Мы живем в непростое и интересное время. Технологии развиваются настолько быстро, что 65% нынешних школьников после окончания учебы будут работать по специальностям, которых на сегодняшний день даже не существует. Важнейшей задачей для всех нас является подготовка основы на которые сможет опереться страна для стремительного рывка вперед. Мы не должны отставать от других стран. Все что делается в государстве делается для вас, для будущего нашей страны. Главное жить и работать в этой стране. Вы должны быть заинтересованы в процветании нашего государства. Мы за короткое время строим автомобильные трассы, который Казахстан никогда не имел. Мы сейчас строим - радуемся, но это будет работать на 100 лет вперед вашим детям и внукам. Каждое наше деяние должно быть направлено на будущее, - сказал Елбасы. Стоит отметить, что в Казахстане 89 тысяч с особенностями развития и 150 тысяч детей с особыми образовательными потребностями. В первую очередь поставлена задача восполнить нехватку учреждений для детей с особыми потребностями. Так, открываются 8 реабилитационных центров при больницах и 16 кабинетов поддержки инклюзии в восьми регионах страны. Стоит отметить, реабилитационные центры открываются в Алматинской (село Узынагаш), Атырауской (г. Атырау), Западно-Казахстанской (г. Уральск), Восточно-Казахстанской (г. Усть-Каменогорск), Жамбылской (г. Тараз), Туркестанской, Костанайской областях (г. Рудный), в городе Нур-Султан. Лечение смогут получить 5 тысяч детей в год. В каждом центре будет оказываться комплексная реабилитация, включающая более 30 услуг: занятия лечебной физкультурой (кинезотерапии), логопедов, дефектологов, психологов, эрготерапевтов, физиолечение и другие комплексные услуги реабилитации, оплата которых больницам предусмотрена за счет средств НАО «Фонд социального медицинского страхования». В каждом центре в среднем по 13 кабинетов как ЛФК, баленеотерапивтические, сенсорные, интерактивные, шунгитовые и соляные комнаты, а также кабинет механотерапии, логопеда, психолога и другие. В двух центрах есть бассейны. В результате открытия восьми центров доступность к реабилитации для детей с церебральным параличом возрастёт на 20%.