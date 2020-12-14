В торжественной обстановке новых членов партии поздравил первый заместитель председателя городского филиала партии Nur Otan Кенесары Нуршинов. - По партийной традиции перед каждым праздником мы принимаем в наши ряды новых членов. Сегодня мы приняли 10 человек. По городу на данный момент у нас насчитывется 8203 партийца, по области - около 26 тысяч, - сказал КенесарыНуршинов.Также он отметил, чтобы стать членом партии, достаточно прийти и написать заявление в Nur Otan. - После чего заявление рассматривает центральный аппарат, никаких серьезных требований нет. Возраст не ограничен, от 18 лет и старше. У нас есть все страты нашего населения. По городу имеется 50 первичных партийных организаций. Мы проводим различные мероприятия для членов партии: состязания, спортивные соревнования, семинары, тренинги. Как члены партии они должны вносить свою лепту для становления нашего Казахстана, - пояснил Кенесары Нуршинов.Ежемесячный членский взнос составляет 298 тенге. - И опять же с 298 тенге 20% мы переводим на проведения мероприятий для партийцев, - сказал Кенесары Нуршинов. Сегодня в партию Nur Otan вступили работники предприятий ТОО «Отау-Алан», «Орал Таза Сервис»,МК «JasOtan», АО «Уральскагрореммаш».