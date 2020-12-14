На базе Областной детской многопрофильной больницы открылся реабилитационный центр «Қамқорлық», не имеющий аналогов в области. Это один из восьми центров в Казахстане, который появился благодаря поддержке Фонда Первого Президента и «Самрук-Қазына». О работе реабилитационного центра, который расположился на первом этаже детской больницы для удобства пациентов и сопровождающих их лиц на общей площади 590 квадратных метров, рассказала его заведующая Жадра Сарсенгалиева. - Лечение будут получать дети-инвалиды и подростки (от одного года и до 18 лет) с нарушениями опорно-двигательного аппарата, врожденными пороками развития и другими заболеваниями нервной системы, сопровождающиеся двигательными нарушениями. Помощь будут оказывать 29 специалистов, которые прошли обучение в центральных клиниках в Нур-Султане, по 2 и 3 этапам медицинской реабилитации. Подготовке кадров способствовал Фонд Елбасы. Кроме центров, по инициативе Елбасы по стране открываются 16 инклюзивных кабинетов в школах, - поделилась Жадра Сарсенгалиева. Центр «Қамқорлық» оснащен современным оборудованием производства Канады, США, Германии и России на общую сумму порядка 175 миллионов тенге. В центре будут проходить реабилитацию до 50 пациентов месяц, или 600 детей в год. Курс лечения составит 21 календарный день. Для них подготовлены не только тренажеры, но и соляная шахта, игровые, а для ребят из сельских районов - стационар с круглосуточным режимом. В церемонии открытия центра принял участие в онлайн-режиме Елбасы Нурсултан Назарбаев. В ходе открытия заместитель акима области Мухтар Манкеев доложил о ситуации в регионе с детской заболеваемостью.