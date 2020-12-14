Фото с сайта "Акорды" По словам президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, предстоящий год станет для казахстанцев рубежным. Он пройдет под знаком 30-летия независимости Казахстана. - Мы отметим эту важнейшую для нашего народа дату конкретными делами и новыми проектами. Мы уйдем от формата громких акций и пафосных мероприятий, вся работа будет выстроена максимально прагматично, я бы сказал, экономно. Мы продолжим реализацию объемного комплекса системных мер в экономике, социальной сфере, экологии. Уделим пристальное внимание нуждам и потребностям всех слоев населения, особенно молодежи, женщин, людей с ограниченными возможностями, - заявил президент. Токаев отметил, что "мы твердо намерены продолжить процесс политической модернизации страны". По его словам, государству необходимы демократические преобразования. - Сейчас готовится новый пакет реформ, о котором мы объявим в начале следующего года. Это придаст новый импульс демократическим преобразованиям в нашей стране, направленным на построение "слышащего государства", продвижение и утверждение принципов справедливости и равных возможностей, - добавил глава государства.