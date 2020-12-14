Полицейские по данному факту провели проверку, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Жительница Уральска обвинила свекровь в передаче грудного ребенка родственникам Иллюстративное фото из архива "МГ" В социальной сети Facebook появился пост о том, что в Уральске женщина не может найти своего двухмесячного сына. – Два месяца назад я родила своего второго ребенка, старшему сыну 6 лет. Через 40 дней свекровь дала мне денег, сказала, чтобы я пошла в салон и привела себя в порядок, а за ребенком обещала присмотреть сама. По возвращению я не застала своего малыша, не было ни коляски, ни одежды. Оказалось, что свекровь отдала ребенка своему старшему сыну, у которого нет своих детей. Во время беременности они просили меня отдать малыша, но я сразу отказалась. Муж молчит, говорит, что они (семья старшего брата - прим. автора) тоже хотят иметь детей. Мой ребенок на грудном вскармливании, наверняка он меня ищет. Я сразу же забрала старшего сына и ушла к своим родственникам. Написали заявление в полицию, но они бездействуют, я со своим старшим братом каждый день сторожу дом деверя, но их нет, двери заперты, они переехали. Помогите мне найти своего малыша, - написала женщина. К слову, в посте не указаны ни фамилия, ни адреса, ни никакие другие данные. Несмотря на это, запись набрала сотни репостов и гневных комментариев. Между тем, инспектор по делам несовершеннолетних управления полиции города Уральск Мадина Куспанова рассказала, что по факту была проведена проверка. –  Мы установили автора, узнали место жительства, приехали по адресу. Во время опроса выяснилось, что у женщины нет новорожденного ребенка, есть только один шестилетний ребенок. Несколько месяцев назад у нее взломали акаунт в социальной сети и от ее имени написали такой пост. Мы приняли у нее заявление по факту взлома. Свекровь женщины проживает в поселке, - пояснила Мадина Куспанова.  