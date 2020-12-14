Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов принял участие в церемонии проводов бойца в последний путь в Парке Победы, сообщает служба коммуникаций Атырауской области. После минуты молчания в память о погибшем воине взял слово глава региона Махамбет Досмухамбетов. - Сегодня особенный день для всех нас. Еще один наш земляк вернулся на родину. Это проявление большого патриотизма и национального духа. Вторая мировая война была одной из самых кровавых в истории человечества. В ней приняли участие сотни тысяч воинов из казахских степей, в том числе тысячи людей из Атырау. Многие наши граждане погибли в этой бойне, а их останки находятся в незнакомых краях. Одним из не вернувшихся с поля боя, был наш земляк Сапаргали Мукатов. Спустя более 80 лет его вернули на родину. Душа Сапаргали Ербатырулы теперь обретет покой. Казахстан, ключевыми принципами которого являются мир и согласие, подает хороший пример другим странам не забывая о своих сыновьях. Останки героя будут преданы родной земле, - сказал глава региона. Почтить память героя вместе с потомками Сапаргали Ербатырулы прибыла группа атырауцев. В возвращении останков героя активно участвовали командир поискового отряда «Переправа» Наталья Максимова, командир поискового отряда «Майдан жолы» из Павлодара Александр Шитов, член республиканского молодежного движения Атырауской области «Жаңғыру жолы» Куаныш Юсупов, а также граждане из других регионов страны. Среди них присутствовал и председатель ОО «Русское этнокультурное объединение «Былина» Андрей Кораблев. Он рассказал о подвигах солдата на поле боя. Выступая от имени потомков героя, Марат Умбеталиев поблагодарил руководство области за привезенные останки солдата на родину и организацию перезахоронения. - Люди накрепко связываются со своей родиной, с самого первого момента своего рождения. Существует особенная сила, которая будет оберегать эту связь, сколько бы времени ни прошло. То, что Сапаргали Ербатырулы вернулся на родину - свидетельство большой связи родной земли и человека, - сказал Марат Умбеталиев. В Парке Победы представители интеллигенции во главе с главой региона Махамбетом Досмухамбетовым отдали дань памяти воина и возложили цветы. Отметим, что тело умершего было похоронено на кладбище «Ногай» в Атырау.