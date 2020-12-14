В этом году спортивный клуб «Акжайык» не будет участвовать во Всероссийских соревнованиях высшей лиги по хоккею с мячом. Такое решение принято в связи с ограничительными мерами из-за пандемии коронавируса. В СК «Акжайык» отметили, что команда вернулась с учебно-тренировочных сборов, которые прошли в Актобе. Они продолжались три недели. - Во Всероссийских соревнованиях в этом сезоне играть не будем. Выезжать тяжело. Также командам из Российской Федерации трудно заезжать в Казахстан. Мы достигли договоренности с федерацией хоккея с мячом России, что клуб будет допущен к финальной стадии. Она пройдет в феврале-марте, - сообщил директор СК «Акжайык» Мерей Канибетов. Также в СК «Акжайык» заявили, что в январе 2021 года пройдет чемпионат Казахстана по хоккею с мячом. Также игроки местной команды будут участвовать в республиканской спартакиаде по этому виду спорта. - Тренироваться скорее всего будем в Ледовом Дворце спорта. Группы подготовки играют на катке в районе Налогового департамента, - сообщили в СК «Акжайык». Отметим, что в этом году стадион «Юность» не заливали. Доверительный управляющий решил вернуть объект государству.