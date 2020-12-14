Как сообщает пресс-служба МЧС РК, сегодня ночью в 04.30 в департамент по ЧС Мангистауской области поступила информация о том, что в пути следования пассажирского поезда №109 Мангышлак-Актобе произошло возгорание багажного вагона в районе разъезда № 464, расположенного на территории Бейнеуского района Мангистауской области. После поступившей информации на место ЧС были направлены силы и средства департамента ЧС, Центра медицины катастроф (ЦМК), одного из подразделений «КазмунайТениз» и АО «КазахстанТемирЖолы» в количестве 30 человек, семи единиц техники и одного пожарного поезда. В целях недопущения распространения возгорания на другие вагоны произведено отцепление багажного вагона от пассажирских. В результате пожара получили ожоги различной степени пять человек, из них один ребенок. Все пострадавшие находились в багажном вагоне. Они доставлены в центральную районную больницу станции Бейнеу. В сообщении отмечается, что предварительно причиной возгорания явился разрыв газового баллона в багажном вагоне. В 07:19 пожар был ликвидирован, багажный вагон сгорел полностью. В настоящее время сгоревший вагон оцеплен силами органов внутренних дел, а также для выяснения причин и обстоятельств пожара направлена исследовательская пожарная лаборатория Департамента по ЧС Мангистауской области. В 09:18 пассажирские вагоны направлены на станцию Актобе.