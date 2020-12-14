Выявить нарушения удалось с помощью социальных сетей, куда посетители выкладывали видео с вечеринки, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В двух ночных клубах Уральска проводились дискотеки Скриншот с видео Нарушение ограничительных мер были зафиксированы вечером 11 декабря. Руководитель мониторинговой группы Аслан Жармуханов сообщил, что в заведении Siberia проводилось коллективное мероприятие, где собралось более 50 человек. – Опросить посетителей мы не успели, все разошлись. В банкетном зале был накрыт стол. В диско-баре "Кактус" проводилось коллективное мероприятие на 20 человек. Выявить нарушение нам удалось с помощью социальных сетей, куда посетители выкладывали фото, видео с вечеринки. Решили в пятницу проверить и информация подтвердилась, - отметил Аслан Жармуханов. В пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологический контроля отметили, что в отношении двух заведений поступил материал, который будет рассматриваться на днях. Напомним, 8 декабря в ресторане "Айзат" проходил пышный той, гостями которого стали порядка 150 человек. К слову, заведение входило в число шести заведений, чья деятельность была приостановлена на три месяца за нарушение карантина. А 20 ноября ночной клуб ФСБ работал после 21.00 с огромным количеством посетителей. Пришедшие члены мониторинговой группы сняли происходящее в клубе на видео. На видео было снято огромное количество посетителей, сидящих за столом людей. Некоторые молодые люди при виде полицейских решили спрятаться в туалете, а один из них спрятался в дыру в стене и прикрывался доской, однако полицейские увидели и его.  