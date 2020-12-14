- Необходимо отметить, что республика действовала в строгом соответствии с условиями подписанного контракта и применимого законодательства. В результате длительных и непростых переговоров, сторонам удалось прийти к дружественному урегулированию спора, что отражает приверженность республики к взаимоприемлемому разрешению возникающих споров с инвесторами в соответствии с положениями контрактов, – отметили в правительстве РК.

Правительство РК и акционеры Карачаганакского проекта подписали соглашение о завершении по урегулированию спора, сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК. Соглашение о завершении предусматривает следующее: - консорциум выплатил Республике Казахстан 1,305 млрд долларов; - стороны согласовали окончательную методику раздела продукции, в результате чего Казахстан до 2037 года дополнительно получит до 600 млн долларов при цене на нефть 40-50 долларов за баррель; - стороны одобрили начало реализации инвестиционного проекта расширения Карачаганака-1(А) с целью дальнейшего поддержания полки добычи на Карачаганакском месторождении. Проект будущего расширения Карачаганака ПРК (1А), предусматривает строительство компрессора обратной закачки газа и сопутствующих установок с объёмом инвестиций около 1 млрд долларов. Это позволит поддерживать объём добычи на уровне 10-11 млн жидких углеводородов в год. Реализация ПРК (1А) предполагает обеспечение минимальной доли казахстанского содержания в размере 45% в закупе товаров, работ и услуг и 75% при найме персонала. В последующем стороны предусмотрели возможность реализации следующего этапа реализации ПРК 1 (В) с учётом технико-экономических параметров проекта. Подписав соглашение о завершении, стороны поставили окончательную точку в многолетнем споре, суть которого заключалась в справедливом разделе продукции распределении денежных доходов между сторонами.Карачаганакский проект реализуется в рамках окончательного соглашения о разделе продукции, заключённого между правительством РК и альянсом иностранных компаний: "Шелл" (29,25 %), ЭНИ (29,25 %), "Шеврон" (18%), "Лукойл" (13,5 %) и "КазМунайГаз" (10%). В 2015 году Казахстан выразил несогласие с тем, как консорциум распределяет прибыль и производит расчёты по методике. В результате возникших коммерческих разногласий Казахстан обратился в международный арбитражный суд, как того требуют условия окончательного соглашения о разделе продукции. Пока шёл арбитражный процесс, правительство и консорциум вели переговоры по поиску взаимоприемлемого решения и урегулированию разногласий. В октябре 2018 года правительство завершило переговорный процесс с Карачаганакским консорциумом. Итоговое соглашение планировали подписать в январе 2019 года.