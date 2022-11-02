Электробусы хотят запустить между Алматы и Бишкеком

В Алматы прошло заседание кыргызко-казахстанской рабочей группы по транспорту и развитию инфраструктуры. Иллюстративное фото из архива "МГ" На заседании рассмотрели статус проекта по строительству альтернативной дороги Алматы - Иссык-Куль. Планируется подготовка финансового и технического скрининга проекта. - Также участники обсудили предложение о возможности запуска регулярных пассажирских перевозок с использованием электрических автобусов по маршруту Алматы - Бишкек в рамках государственно-частного партнёрства, - говорится в сообщении ГЧП Кыргызстана. Подробности на сообщаются. Напомним, въе