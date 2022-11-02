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Социум

Электробусы хотят запустить между Алматы и Бишкеком

В Алматы прошло заседание кыргызко-казахстанской рабочей группы по транспорту и развитию инфраструктуры. Иллюстративное фото из архива "МГ" На заседании рассмотрели статус проекта по строительству альтернативной дороги Алматы - Иссык-Куль. Планируется подготовка финансового и технического скрининга проекта. - Также участники обсудили предложение о возможности запуска регулярных пассажирских перевозок с использованием электрических автобусов по маршруту Алматы - Бишкек в рамках государственно-частного партнёрства, - говорится в сообщении ГЧП Кыргызстана. Подробности на сообщаются. Напомним, въе
Дана Рахметова
Электробусы хотят запустить между Алматы и Бишкеком
В Алматы прошло заседание кыргызко-казахстанской рабочей группы по транспорту и развитию инфраструктуры.
Замерзающую мать двоих детей нашли на трассе в ЗКО
Замерзающую мать двоих детей нашли на трассе в ЗКО
Иллюстративное фото из архива "МГ" На заседании рассмотрели статус проекта по строительству альтернативной дороги Алматы - Иссык-Куль. Планируется подготовка финансового и технического скрининга проекта.
- Также участники обсудили предложение о возможности запуска регулярных пассажирских перевозок с использованием электрических автобусов по маршруту Алматы - Бишкек в рамках государственно-частного партнёрства, - говорится в сообщении ГЧП Кыргызстана.
Подробности на сообщаются. Напомним, въезд в Кыргызстан разрешили без ПЦР-теста и паспорта вакцинации. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Алматы Бишкек

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