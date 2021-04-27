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Социум

Электроэнергия подорожала в ЗКО

Тариф на электроэнергию вырос с 3 апреля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Повышение цен на электроэнергию не обрадовало жителей области. - Я сегодня пошла платить за свет, а он подорожал почти на 2 тенге. Я позвонила в антимонопольный комитет, однако там мне лишь подтвердили повышение цены. У нас, что, свет горит ярче что ли? Почему цена на него растет? В соседней Атырауской области электричество гораздо дешевле, чем у нас. Почему такая несправедливость, - возмущенно говорит жительница Уральска. Стоит отметить, что ранее жители ЗКО за тариф первог
Дана Рахметова
Электроэнергия подорожала в ЗКО
Тариф на электроэнергию вырос с 3 апреля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В ЗКО повысили тариф на электроэнергию
В ЗКО повысили тариф на электроэнергию
Иллюстративное фото из архива "МГ" Повышение цен на электроэнергию не обрадовало жителей области. - Я сегодня пошла платить за свет, а он подорожал почти на 2 тенге. Я позвонила в антимонопольный комитет, однако там мне лишь подтвердили повышение цены. У нас, что, свет горит ярче что ли? Почему цена на него растет? В соседней Атырауской области электричество гораздо дешевле, чем у нас. Почему такая несправедливость, - возмущенно говорит жительница Уральска. Стоит отметить, что ранее жители ЗКО за тариф первого уровня (90 кВт на 1 человека) платили по 12,36 тенге/кВтч, теперь же этот тариф стоит 14,20 тенге/кВтч. К слову, в соседней Атырауской области данный тариф стоит 4,75 тенге/кВтч. В ТОО "Батыс энергоресурсы" сообщили, что 29 марта Департамент Комитета по регулированию естественных монополий по Западно-Казахстанской области согласовал отпускные тарифы с вводом в действие с 3 апреля. По данным предприятия, основными причинами увеличения цены реализации электроэнергии является снижение объемов производства электроэнергии по социально низкой цене от КПО б.в. в связи с проведением ремонтных работ с сентября 2020 года. При таких обстоятельствах ТОО «Батыс Энергоресурсы» вынуждено закупать электроэнергию у энергопроизводящих организаций по более высокому тарифу. Также роль сыграли "убытки от структурного перекоса, вызванные увеличением удельного веса объема потребления электроэнергии бытовых потребителей (население), по тарифу ниже себестоимости". По словам руководителя Департамента Комитета по регулированию естественных монополий по ЗКО Алмас Отаров, в нашей области ТОО "Батыс энергоресурсы" выполняет роль гарантирующего поставщика электроэнергии. - Один из основных источников у БЭР - КПО б.в. КПО, согласно договору, поставляли электроэнергию по себестоимости газа, который перерабатывается в эту электрическую энергию. Сейчас данная газотурбинная станция находится на ремонте. Этот ремонт станции повлиял на стоимость электроэнергии, которую гарантирующий поставщик приобретает, то есть себестоимость этой электроэнергии значительно возросла из-за прекращения поставки КПО б.в. определенного объема. Соответственно все расходы, которые несет компания "Батыс энергоресурсы", увеличились, - пояснил руководитель ДКРЕМ по ЗКО. По его словам "Батыс энергоресурсы" при подаче заявки просили повысить тариф для населения до уровня 16,75 тенге за киловатт без НДС, то есть на 4,84 тенге. Если говорить о процентном выражении то это составляет 40,6%, - Они предоставили нам все документы, которые обосновывают данное повышение. Основная причина - это КПО б.в. Мы приняли заявку, которая, кстати, была не первой. В первый раз мы им отказали, вернули заявку. После чего они собрали все необходимые документы, обеспечили свою полноту и подали вторую заявку. Мы взяли ее на рассмотрение. То есть они просили увеличение тарифа на 40,6%, мы ее рассмотрели крайне критично, учли все документы, нюансы, все проанализировали, проверили каждую цифру. После этого мы предоставили им возможность поднять тариф до 13,7 тенге, то есть на 1,79 тенге без учета НДС для населения, то есть на 15%, - заключил Алмас Отаров. К слову, в данный момент рассматривается заявка АО "Жайыктеплоэнерго" о повышении тарифа, слушания пройдут 30 апреля в режиме онлайн.
Электроэнергия подорожала в ЗКО
Электроэнергия подорожала в ЗКО
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