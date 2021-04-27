Электроэнергия подорожала в ЗКО

Тариф на электроэнергию вырос с 3 апреля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Повышение цен на электроэнергию не обрадовало жителей области. - Я сегодня пошла платить за свет, а он подорожал почти на 2 тенге. Я позвонила в антимонопольный комитет, однако там мне лишь подтвердили повышение цены. У нас, что, свет горит ярче что ли? Почему цена на него растет? В соседней Атырауской области электричество гораздо дешевле, чем у нас. Почему такая несправедливость, - возмущенно говорит жительница Уральска. Стоит отметить, что ранее жители ЗКО за тариф первог