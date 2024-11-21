Электромонтёр погиб от удара током в Уральске

Трагедия произошла 24 октября в районе дома престарелых в поселке Мичурино. 36-летний электромонтер ТОО «ЗапКаз РЭК» Михаил Дендеря вместе с мастером поехал устранять неполадки на электролиниях. Его супруга Татьяна Дендеря вспоминает, что в тот роковой день он первый день вышел с отпуска.

Трагедия произошла 24 октября в районе дома престарелых в поселке Мичурино. 36-летний электромонтер ТОО «ЗапКаз РЭК» Михаил Дендеря вместе с мастером поехал устранять неполадки на электролиниях. Его супруга, Татьяна Дендеря, вспоминает, что в тот роковой день он первый день вышел из отпуска.

– В обеденное время я позвонила супругу спросить, приедет он на обед или нет. Он сказал, что у него выезд и перезвонит позже. Спустя 15 минут позвонил его брат (он тоже работает в этой организации и в день трагедии был на больничном - прим. автора) и сказал, что Мишу убило током. Я приехала на место, там уже была «скорая», полиция, а супруг лежал. Как мне объяснили, муж залез на опору, ток вошёл в шею с левой стороны и вышел через большой палец правой ноги. По словам мастера, который был рядом с ним, ранее 21 октября на этом участке проводились работы другой бригадой, в районах Самал и Омега не было электричества. Ранее там изменили подачу тока. Ток шел с обеих сторон. В этот день КамАЗ сбил опору, она упала и туда вызвали мастера и моего супруга. Им забыли сказать, что ток идет с двух сторон. Получается отключили только одну сторону, а вторая была под напряжением. Мастер позвонил оператору, ему сказали, что опора обесточена и дал разрешение Михаилу приступить к работе. Когда супруг полез на опору, его убило током, - рассказывает супруга Михаила Татьяна Дендеря.

Как выяснилось, мужчина повис на своем поясе, а его перчатки, одежда и обувь сгорели. Татьяна вспоминает, что тело супруга было очень горячим.

По словам женщины, вечером того дня к ней пришли три представителя «ЗапКаз РЭК», выразили соболезнования, сказали, что им тоже плохо и уехали. На похоронах начальство отсутствовало, пришли лишь несколько коллег Михаила. И вот прошел почти месяц, и, по словам супруги, никто к ней не приходил. Даже о материальной помощи никто не поднимал вопрос.

– Мы остались один на один с нашей бедой. Вот мы и тело Михаила. Даже в ритуальной компании спросили, где руководство и почему нам никто не помогает. На похоронах, на поминальном обеде, на 9 дней не пришло ни одно вышестоящее руководство. Миша много лет работал электромонтером, был хорошим специалистом и всегда ответственно относился к своей работе, никогда не пренебрегал правилами безопасности и соблюдал их, - говорит сестра Татьяны Екатерина Андреева.

Женщины даже не знают, по какой статье ведется следствие. Их ни разу не вызывали в полицию и следователь к ним не приезжал. Они боятся, что в этой ситуации могут сделать виноватым самого Михаила, якобы трагедия произошла по его вине. По мнению Екатерины, в случившемся может быть вина диспетчера, который не отключил напряжение на всех линиях. Семья Михаила наняла адвоката и намерена добиться справедливого расследования трагедии.

У Михаила Дендеря остались супруга, 11-летняя дочь и престарелый отец. К слову, с дочкой у мужчины была особая связь. Они много времени проводили вместе, гуляли, ездили на рыбалку. Сейчас девочка знает о той беде, что случилась с её папой и болезненно переживает потерю.

Заместитель руководителя управления по инспекции труда ЗКО Арман Туйгинбетов отметил, что для расследования всех обстоятельств трагедии создана специальная комиссия, которая должна определить степень вины сторон.

– В данный момент мы ждем результаты судебно-медицинской экспертизы, которая определит точную причину смерти. Без этого заключения работа комиссии не может быть завершена. Сейчас проводится опрос свидетелей, составляется схема места происшествия и восстанавливаются все обстоятельства трагедии. Предварительный срок завершения расследования - начало декабря, - заключил Арман Туйгинбетов.

Начальник службы охраны труда и техники безопасности ТОО «ЗапКаз РЭК» Сеит Масалимов сообщил, что комментировать обстоятельства трагедии компания пока не может. Причина в том, что ещё не готово заключение комиссии.

– Со стороны ТОО «ЗапКаз РЭК» семье Михаила Дендеря была оказана материальная помощь в размере около одного миллиона тенге. Собирал коллектив, средства выделял профсоюз, предоставили транспорт, оплатили столовую, - отметил Сеит Масалимов.

В пресс-службе департамента полиции сообщили, что начато досудебное расследование по статье 156 УК РК «Нарушение правил охраны труда». Расследованием дела занимается управление полиции города Уральск. Стражи порядка заверили, что назначены экспертизы, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение.