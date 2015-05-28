Электронные карты для проезда в общественном транспорте хотят внедрить в Атырау

Аким Атырау Нурлыбек Ожаев сегодня встречал специалистов из Белоруссии, которые ознакомили главу города с новыми технологиями в сфере перевозки пассажиров, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». По словам специалистов, расплачиваться за проезд в общественном транспорте можно будет безналичным расчетом. Это будут личные карточки, которые можно пополнять через терминал и отслеживать поступление и остаток средств. Прибывшие из Минска представители компании "IBA Group" отмечают, что эта система призвана повысить качество транспортного обслуживания населения, обеспечить автоматизированный учёт