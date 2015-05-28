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Социум

Электронные карты для проезда в общественном транспорте хотят внедрить в Атырау

Аким Атырау Нурлыбек Ожаев сегодня встречал специалистов из Белоруссии, которые ознакомили главу города с новыми технологиями в сфере перевозки пассажиров, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». По словам специалистов, расплачиваться за проезд в общественном транспорте можно будет безналичным расчетом. Это будут личные карточки, которые можно пополнять через терминал и отслеживать поступление и остаток средств. Прибывшие из Минска представители компании "IBA Group" отмечают, что эта система призвана повысить качество транспортного обслуживания населения, обеспечить автоматизированный учёт
gorod
Электронные карты для проезда в общественном транспорте хотят внедрить в Атырау
Аким Атырау Нурлыбек Ожаев сегодня встречал специалистов из Белоруссии, которые ознакомили главу города с новыми технологиями в сфере перевозки пассажиров, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
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gorakimat (2)
По словам специалистов, расплачиваться за проезд в общественном транспорте можно будет безналичным расчетом. Это будут личные карточки, которые можно пополнять через терминал и отслеживать поступление и остаток средств. Прибывшие из Минска представители компании "IBA Group" отмечают, что эта система призвана повысить качество транспортного обслуживания населения, обеспечить автоматизированный учёт работы всех городских перевозчиков и улучшить организацию дорожного движения в условиях растущей автомобилизации. Как сообщается, проект доказал свою эффективность и успешно работает в США, Германии, и Англии.
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автобус пассажирский транспорт

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