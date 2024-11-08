Электронные рецепты на лекарства вместо бумажных введут в Казахстане

В Казахстане с 18 ноября начнется постепенный запуск системы, которая позволит заменить бумажные рецепты на электронные. Об этом сообщил на брифинге в СЦК вице-министр здравоохранения Ербол Оспанов.

В Казахстане с 18 ноября начнется постепенный запуск системы, которая позволит заменить бумажные рецепты на электронные. Об этом сообщил на брифинге в СЦК вице-министр здравоохранения Ербол Оспанов.

Как отмечается, аптеки будут подключены к медицинским учреждениям, и фармацевты смогут на экране увидеть информацию о выписанных препаратах. Этот шаг, по словам вице-министра здравоохранения Казахстана, станет важной частью модернизации здравоохранения и улучшения доступности медикаментов для граждан.

Так, одним из первых шагов к отказу от бумажных рецептов стало внедрение системы, с помощью которой пациенты могут получать бесплатные лекарства через мобильное приложение eGov Mobile. С момента запуска в Казахстане данного сервиса медработники уже выдали пациентам более 470 тысяч рецептов с помощью QR-кодов, а в пилотном проекте участвуют более 700 медицинских организаций.

Нововведение не только упрощает процесс получения лекарств, но и повышает прозрачность и безопасность в сфере здравоохранения. Использование электронных рецептов в eGov Mobile исключает вероятность фальсификации, мошенничества и других нарушений в обороте лекарственных средств.

До конца текущего года проект по электронной выдаче лекарств будет масштабирован по всей стране. Ожидается, что более 1,7 миллионов человек смогут пользоваться системой бесплатного амбулаторного лекарственного обеспечения.

Для того чтобы воспользоваться услугами Социального кошелька, гражданам нужно скачать приложение eGov Mobile, доступное в App Store и Play Market. После регистрации в приложении или идентификации, если регистрация уже была произведена ранее, на главной странице нужно выбрать раздел «Социальный кошелек», а затем выбрать строку «Лекарственное обеспечение».