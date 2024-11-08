Проект двух атырауских школьников вошел в топ-100 лучших мировых инноваций

Ребята изобрели «Умные очки», которые помогают предотвратить падения и травмы у людей с ограниченным зрением.

В министерстве просвещения сообщили, что проект «Умные очки», разработанный учениками 11-го класса Атырауского лицея Хайдаром Атагуллой и Каирханом Лукпановым, вошёл в топ-100 лучших проектов мира. Проект стал победителем конкурса Jasscience-2024 и был включён в список 100 Rise Global Winners 2024, одной из самых престижных программ в мире.

В результате Хайдар Атагулла, один из авторов проекта, получил уникальную возможность обучаться бесплатно в любом университете мира.

— Очки работают на основе искусственного интеллекта RikaAI. Это интуитивно понятное приложение, которое активируется простым нажатием пальца. Оно предоставляет пользователю голосовые команды через наушники и позволяет взаимодействовать с устройством. Мы использовали 3D-принтер для изготовления материала, а камеру, наушники и микрофон заказали отдельно, — рассказывает Хайдар Атагулла.

Соавтор проекта добавил, что очки выполняют четыре функции.

— Во-первых, они могут отвечать на вопросы, подобно ChatGPT или Wikipedia. Во-вторых, они сканируют и читают текст. В-третьих, при движении очки сигнализируют о препятствиях, что помогает предотвратить падения и травмы у людей с ограниченным зрением. В-четвёртых, очки могут описывать происходящее в помещении, — добавляет Каирхан Лукпанов.

Молодые люди планируют расширять функционал устройства.