Старые изношенные на 90% инженерные сети обновляют в Ауэзовском районе Алматы

В Алматы по поручению Ерболата Досаева модернизируют инженерные сети, построенные в 1980-1990 годах.

Аким Алматы Ерболат Досаев во время рабочего объезда Ауэзовского района ознакомился с ходом строительства инженерных сетей в мкр. Мамыр-4.

До модернизации в данном микрорайоне эксплуатировались сети, построенные в 1980-1990-х годах. Их изношенность составляла 90%. В августе текущего года по поручению акима города начаты работы по строительству сетей водоснабжения и водоотведения в мкр. Мамыр-4. Общая протяженность составляет 12,3 км: водоснабжения – 6,5 км, водоотведения – 5,8 км. Строительство инженерных сетей в текущем году пройдет на 14 сквозных проездах внутри данного микрорайона.

На сегодня проложены 2 км сетей водоотведения и 1,5 км водоснабжения. Проектом будет охвачено 197 домов, где проживают более 750 человек. Завершение строительства запланировано на август следующего года.

В 2025 году планируется прокладка сетей на 4 улицах: пр. Абая, ул. Момышулы, ул. Саина и ул. Мустай Карима.

Ерболат Досаев поручил акиму Ауэзовского района обеспечить качественное завершение работ по строительству инженерных сетей в микрорайоне Мамыр-4 в соответствии с графиком.

Глава города отметил важность своевременного подключения всех домов к новым сетям и улучшения качества жизни жителей микрорайона.

Напомним, в Алматы активно ведется модернизация инженерной инфраструктуры. За 9 месяцев этого года построено 219 км новых сетей водоснабжения и водоотведения, модернизировано 27,3 км существующих сетей. В 2025 году запланировано строительство еще 240 км и модернизация 48 км сетей.

Таким образом, благодаря комплексу принятых мер для порядка 100 тысяч горожан будет решена многолетняя проблема водоснабжения и водоотведения, связанная с высоким износом инженерных сетей.