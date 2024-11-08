Снег, метель и гололед: прогноз погоды в ЗКО на 9 ноября

По данным «Казгидромет», в западных областях Казахстана ожидается ухудшение погодных условий. На фоне низких температур и осадков, таких как снег и дождь, в некоторых регионах будут сохраняться опасные явления — гололед, низовая метель и туман. Ветер в этих областях также будет сильным, с порывами, достигающими 28 метров в секунду, что приведет к ухудшению видимости и неблагоприятным условиям для дорожного движения.

По данным «Казгидромет», в западных областях Казахстана ожидается ухудшение погодных условий. На фоне низких температур и осадков, таких как снег и дождь, в некоторых регионах будут сохраняться опасные явления — гололед, низовая метель и туман. Ветер в этих областях также будет сильным, с порывами, достигающими 28 метров в секунду, что приведет к ухудшению видимости и неблагоприятным условиям для дорожного движения.

В Западно-Казахстанской области ожидаются осадки в виде дождя и снега, а также возможны гололед и низовая метель. Днем температура в регионе будет колебаться от -3 до +2 градусов. Ночью температура опустится до -1, на севере и востоке области может быть до -6. Ветер будет умеренным, со скоростью 9-14 метров в секунду. Однако на западе, севере и востоке области возможны порывы до 23-28 метров в секунду.

В Актюбинской области возможны осадки в виде дождя и снега. Днем температура будет колебаться от -3 до +2 градусов. Ночью температура опустится до -3, -11, продолжатся осадки, в основном снег и гололед, а также возможна низовая метель. Ветер — 9-14 метров в секунду, на севере и востоке порывы могут достичь 23-28 метров в секунду.

В Атырауской области — осадки, преимущественно дождь. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах +5 +10 градусов. Ночью температура опустится до -3, +2, на севере и востоке области также возможны осадки, в том числе дождь и снег, с образованием гололеда. Ветер — 9-14 метров в секунду, на севере и востоке области усилится до 15-20 метров в секунду.

В Мангистауской области ожидаются осадки в виде дождя. Днем от +7 до +12 градусов. Ночью температура в регионе опустится до -3, +2, на западе воздух прогреется до +6. Ветер — 9-14 метров в секунду, а на западе и севере возможно усиление до 15-20 метров в секунду.

В «Казгидромет» напомнили, что жителям этих регионов необходимо быть готовыми к сложным погодным ситуациям и соблюдать осторожность на дорогах.