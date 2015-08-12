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Елена ФИЛОНОВА: «Маленький город мой с сердцем большим...»

Не единожды уже говорилось, что наша земля богата талантливыми людьми. Есть среди наших земляков одаренные художники, писатели, певцы и музыканты, о которых знают далеко за пределами нашей страны. Одним из таких талантливых людей является поэтесса Елена ФИЛОНОВА. Люблю я точные науки Родилась Елена Александровна ФИЛОНОВА в августе 1970 года в семье математиков. Любовь к точным наукам привилась и маленькой Елене. Окончив уральскую школу №5, она поступила в Самарский государственный аэрокосмический университет и стала специалистом по внедрению и сопровождению программных комплексов. И работать б
Marat
Елена ФИЛОНОВА: «Маленький город мой с сердцем большим...»
Не единожды уже говорилось, что наша земля богата талантливыми людьми. Есть среди наших земляков одаренные художники, писатели, певцы и музыканты, о которых знают далеко за пределами нашей страны. Одним из таких талантливых людей является поэтесса Елена ФИЛОНОВА.
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 Люблю я точные науки Родилась Елена Александровна ФИЛОНОВА в августе 1970 года в семье математиков. Любовь к точным наукам привилась и маленькой Елене. Окончив уральскую школу №5, она поступила в Самарский государственный аэрокосмический университет и стала специалистом по внедрению и сопровождению программных комплексов. И работать бы нашей героине в каком-нибудь закрытом и крайне секретном городке Союза, если бы не перестройка. Еще в школьные годы девушка увлекалась музыкой, играла на гитаре и фортепиано, старалась найти рифму, всюду, даже при переводе текста с английского языка. Нежданная слава Но всерьез Елена начала увлекаться поэзией, будучи студенткой. Так в 1989-90 годах были опубликованы первые стихи: «Я сегодня прольюсь дождем…», «Небо серое», «Одинокая луна». Именно одно из этих стихотворений было положено на 4 различные мелодии и стало настолько популярным, что были переведены на английский язык. Я сегодня прольюсь дождем Я сегодня прольюсь дождем, Чтоб в автобус ты сесть не смог, И пошел бы домой пешком, Весь насквозь до нитки промок. Буду рядом с тобой идти, Что-то тихо тебе шептать, И бессовестно по пути На глазах у всех обнимать. Не заметит никто ничего, Да и ты вряд ли что поймешь. Просто я, чтоб побыть с тобой, Превратилась сегодня в дождь. Я сегодня прольюсь дождем, Чтоб в автобус ты сесть не смог, И пошел бы домой пешком, Весь насквозь до нитки промок.
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 С лирой по жизни И чем бы ни занималась наша героиня, где бы ни жила, она продолжала плести рифмованные руны, стараясь, все события из жизни разных людей изложить в стихах. В стихотворных сборниках поэтессы, есть место любовной и гражданской лирике, множество стихов, посвящены родным, близким и просто людям, с которыми ей довелось повстречаться. Есть стихотворение, посвященное и нашему городу: Маленький город мой с сердцем большим, Дом на окраине в гроздьях рябины, Спрятан здесь где-то кусочек Души, В зарослях дикой и сладкой малины. Как возмужал, посуровел Урал! Ах, как раскрылены гордые плечи! Вместе со мною взрослел ты и ждал Нашей с тобою задумчивой встречи. Дочь я – твоя и бескрайних степей, По сердцу запах полыни мне горький, Кажется небо мне здесь – голубей, Звездочки – ярче, а солнышка дольки Здесь словно рыжий большой апельсин, Всем раздаются – бери – сколько нужно! Городу нашему каждый – любим, К каждому Город наш неравнодушен. Мамины руки и голос отца, Смех детский, звонкий, сестренок улыбки, Здесь – не бывает плохого конца, Здесь – исправляются все-все ошибки! К вечеру – воздух почти недвижим, Лица друзей моих… Светлые лица! Маленький Город мой с сердцем большим, - Самая лучшая Жизни страница! Стихи Елены ФИЛОНОВОЙ неоднократно печатались в журналах «Мы» и «Дети и взрослые», в литературном альманахе «Три желания», газетах «Пульс города», «Надежда» и так далее. В 2003 году Елена выпустила в Самаре два сборника «Долгая ночь одиночества» и «Я дописала повесть о любви». Любовь и признание Шли годы, менялось время, но неизменным оставалась любовь к своему творчеству у Елены. Она не искала славы и признания, известность пришла сама. Выкладывая свои произведения в интернет на страничку «Стихи.ру» она оказалась участником конкурса «Поэт года» в 2012 году, в 2013 году стала финалистом, после чего была приглашена в российский союз писателей. В 2014 году стала лауреатом национальной литературной премии в номинации «Выбор издательства» и именно тогда она получила заслуженную награду «Золотое перо». Сейчас Елена Александровна живет в Москве, у нее вырос прекрасный сын, на днях родилась внучка. Но, несмотря на всю занятость москвичей, она регулярно приезжает на свою родину, где живут ее родные и близкие. У Елены есть своя страничка, куда каждый может зайти на виртуальную чашечку чая и познакомиться с ее творчеством. Думаю, что каждый сможет найти среди сотни стихов именно «свои» строки, которые западут вам в душу, затронут невидимые струны. В этом году 21 августа Елене Александровне исполняется 45 лет. Пожелаем от всего сердца Елене Александровне острого пера, вдохновения на долгие годы и человеческого счастья.

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