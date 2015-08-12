Елена ФИЛОНОВА: «Маленький город мой с сердцем большим...»

Не единожды уже говорилось, что наша земля богата талантливыми людьми. Есть среди наших земляков одаренные художники, писатели, певцы и музыканты, о которых знают далеко за пределами нашей страны. Одним из таких талантливых людей является поэтесса Елена ФИЛОНОВА. Люблю я точные науки Родилась Елена Александровна ФИЛОНОВА в августе 1970 года в семье математиков. Любовь к точным наукам привилась и маленькой Елене. Окончив уральскую школу №5, она поступила в Самарский государственный аэрокосмический университет и стала специалистом по внедрению и сопровождению программных комплексов. И работать б