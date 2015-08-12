Департамент госдоходов ЗКО разъяснил, что изменится после присоединения Кыргызстана к ЕАЭС

2 августа 2015 года президентом РК Нурсултаном НАЗАРБАЕВЫМ подписан закон «О ратификации договора о присоединении Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе» от 29 мая 2014 года. Иллюстративное фото с сайта nb.kz По словам главного специалиста управления таможенного оформления ДГД ЗКО Мурата СЕРИКПАЕВА, договор вступает в силу с даты получения депозитарием по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. С даты вступления в силу договора Кыргызская Республика стано