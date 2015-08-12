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Бизнес-новости

Департамент госдоходов ЗКО разъяснил, что изменится после присоединения Кыргызстана к ЕАЭС

2 августа 2015 года президентом РК Нурсултаном НАЗАРБАЕВЫМ подписан закон «О ратификации договора о присоединении Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе» от 29 мая 2014 года. Иллюстративное фото с сайта nb.kz По словам главного специалиста управления таможенного оформления ДГД ЗКО Мурата СЕРИКПАЕВА, договор вступает в силу с даты получения депозитарием по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. С даты вступления в силу договора Кыргызская Республика стано
Marat
Департамент госдоходов ЗКО разъяснил, что изменится после присоединения Кыргызстана к ЕАЭС
2 августа 2015 года президентом РК Нурсултаном НАЗАРБАЕВЫМ подписан закон «О ратификации договора о присоединении Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе» от 29 мая 2014 года.
Иллюстративное фото с сайта nb.kz
Иллюстративное фото с сайта nb.kz
 Иллюстративное фото с сайта nb.kz По словам главного специалиста управления таможенного оформления ДГД ЗКО Мурата СЕРИКПАЕВА, договор вступает в силу с даты получения депозитарием по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. С даты вступления в силу договора Кыргызская Республика становится членом Евразийского экономического союза. - В рамках союза будет осуществляться единое таможенное регулирование и обеспечиваться свободное перемещение товаров по территориям государств-членов ЕАЭС без применения таможенного контроля и декларирования, - пояснил Мурат СЕРИКПАЕВ. Таким образом, отмена таможенного контроля товаров и транспортных средств на государственной границе между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой будет произведена с момента информирования Евразийской экономической комиссией о получении последнего письменного уведомления, то есть с 12 августа этого года Кыргызстан начинает процедуры по отмене таможенного контроля на границе с Казахстаном. - Участникам внешне-экономической деятельности необходимо знать, что в связи с присоединением Кыргызской Республики к ЕАЭС при импорте товаров на территорию одного государства-члена с территории другого государства-члена косвенные налоги взимаются налоговыми органами государства-члена, на территорию которого импортируются товары, если иное не установлено законодательством этого государства-члена в части товаров, подлежащих маркировке акцизными марками (учетно-контрольными марками, знаками), - рассказал Мурат СЕРИКПАЕВ. - Взимание косвенных налогов во взаимной торговле товарами осуществляется по принципу страны назначения, предусматривающему применение нулевой ставки НДС и (или) освобождение от уплаты акцизов при экспорте товаров, а также их налогообложение косвенными налогами при импорте. НДС по импортированным товарам уплачивается по месту нахождения (месту жительства) налогоплательщиков не позднее 20-го числа месяца, следующего за налоговым периодом. Взимание косвенных налогов при выполнении работ, оказании услуг осуществляется в государстве-члене, территория которого признается местом реализации работ, услуг.

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