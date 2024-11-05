Елки за 14 млн: сколько потратят акиматы Западного Казахстана на украшения

Согласно данным госзакупок, акиматы районов и областей уже выделили средства на новогодние украшения и елки, сообщает inbusiness.kz. Как выяснилось, в некоторых случаях суммы доходят до 14 млн тенге. Это деньги на покупку и установку елок, украшений и прочего декора. Чтобы обеспечить прозрачность, акиматы приобретают все необходимое через портал государственных закупок.

Согласно данным госзакупок, акиматы районов и областей уже выделили средства на новогодние украшения и елки, сообщает inbusiness.kz.

Как выяснилось, в некоторых случаях суммы доходят до 14 млн тенге. Это деньги на покупку и установку елок, украшений и прочего декора. Чтобы обеспечить прозрачность, акиматы приобретают все необходимое через портал государственных закупок.

При этом запросы регионов существенно различаются. Так, в Атырауской области готовы потратить 14,2 млн тенге на елку и украшения, тогда как в селах суммы едва превышают 50 тысяч тенге.

Самый дорогостоящий заказ — 14,2 млн тенге за установку двух елок в Кайыршахтинском сельском округе Атырауской области. Согласно техспецификации, искусственные ели должны быть высотой не менее 8 метров и предназначены для многоразового использования. В эту сумму включены транспортировка, монтаж, демонтаж и украшения для деревьев. Надо отметить, администрация округа выбрала самое дешевое предложение — за 6,5 млн тенге. К слову, в Кайыршахтинский сельский округ входят несколько населенных пунктов: села Томарлы, Талкайран, Бесикты, Акжар, Аксай, жилые массивы «Коктем», «Жулдыз» и АНПЗ.

В Актюбинской области акимат Бадамшинского сельского округа выделил 5,3 млн тенге на покупку и установку искусственной елки высотой 12 метров со сроком службы не менее пяти лет. В сумму входят шары, гирлянды, снежинки и установка тематических фигур.

Тем временем, в Алтае Восточно-Казахстанской области решили установить настоящую ель за 2,6 млн тенге. Хвойное дерево спилят в черте города, а в стоимость также входят украшения для елки, установка фигур Деда Мороза и Снегурочки, снежная сцена и горки для катания. В Акмолинской области, в селе Софиевка, на установку искусственной елки высотой 12 метров выделили 2,5 млн тенге. В эту сумму включены украшения, доставка, монтаж, демонтаж и таймер для включения елки.

В Павлодарской области, в селах Майкаин и Успенка, выделили 650 тысяч и 250 тысяч тенге соответственно на установку и украшение искусственной елки, включая гирлянды, игрушки и мишуру.

Некоторые акиматы оказались скромнее. Например, администрация Акжальского сельского округа Абайской области выделила 38,5 тысяч тенге на покупку настоящей елки, а в Самсинском сельском округе Жамбылской области решили потратить 70 тысяч тенге на украшение.

Во всех рассмотренных лотах заказчиком выступал акимат. Однако на портале госзакупок также можно увидеть заявки от других госорганов, таких как отделы культуры, образования, ЖКХ, центральные парки при акиматах и другие. В некоторых случаях стоимость заказов превышает 10-20 млн тенге. Так, отдел культуры и развития языков Талдыкоргана заказал 20-метровую елку за 29 млн тенге, которая будет украшена в казахском стиле. Закупка состоялась ровно на заявленную сумму.

Напомним, в прошлом году в Атырау установили пять новогодних ёлок, которые оплатили спонсоры. За украшения отвечали, по данным акимата, социально ответственные компании: NCOC, «КазТрансОйл», BI, АИС, АНПЗ, BAZIS-A.