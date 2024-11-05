Снежный коллапс: жители Уральска жалуются на отсутствие общественного транспорта

На автобусных остановках ситуация была не лучше. Даже в обычный день автобусы переполнены, а сегодня они еще и ехали очень медленно. Многие так и не добрались до работы. По словам горожан, некоторые до сих пор стоят на остановках в ожидании. На карте видно, что автобусы иногда даже сходят с маршрутов.

Утро 5 ноября было красивым и снежным. Сначала любоваться этим видом из окна было приятно, но стоило выйти на улицу — и сразу проваливаешься в снег. На дорогах образовались пробки, случились аварии, а на остановках собрались толпы людей. Из-за снегопада цены на такси резко выросли. Даже те, кто готов был заплатить по 3 тысячи тенге за пару остановок, не смогли уехать — машин не хватало.

На автобусных остановках ситуация была не лучше. Даже в обычный день автобусы переполнены, а сегодня они еще и ехали очень медленно. Многие так и не добрались до работы, либо приехали с опозданием. По словам горожан, многие до сих пор стоят на автобусных остановках. На карте видно, что автобусы иногда даже сходят с маршрутов.

— Где автобусы? По карте смотрю — они все на конечной остановке стоят! Как мне до работы добираться? На такси денег нет, и как ребенок поедет в школу? Что, снег впервые выпал? Прогноз же был, подготовиться нельзя было? А если пешком идти — тротуары-то видели? Ходить невозможно! — делится жительница Уральска.

Сообщения с жалобами на передвижение транспорта поступают в редакцию «МГ» с самого утра. Сначала автобусы просто ехали медленно из-за пробок, но теперь люди боятся, что транспорта не будет вообще. По данным приложения, автобус №22 стоит на конечной и, похоже, дальше не поедет.

По словам главного специалиста отдела ЖКХ Уральска Нурлыбека Мухамбеткалиева, сегодня на линию вышли 250 автобусов (в обычные дни 260-270), то есть меньше всего на 10-20 автобусов. Но из-за нечищенных дорог и пробок не соблюдается интервал.

— Думаем, в ближайшее время после того как «ЖайыкТаза кала» обработает дороги песко-соляной смесью ситуация улучшится. К тому же пробки создают легковые машины, которые не сменили летнюю резину на зимнюю. У автобусов не бывает летней или зимней резины, у них только всесезонки. И сейчас помеху для них создает снег на дорогах и пробки у мостов, - сообщил Мухамбеткалиев.

В пресс-службе ТОО «Жайык таза кала» сообщили, что сегодня на уборку снега в городе выехали 139 единиц техники. Из них 25 пескоразбрасывателей, 30 тракторов с щетками и лопатами, 53 КамАЗа для вывоза снега и мусора, 27 погрузчиков и 4 трактора для уборки тротуаров.

— Не вся техника непосредственно чистит снег, часть машин занимается погрузкой и вывозом. Работы начались с самого утра. Сначала очищаем основные улицы и магистрали для безопасного движения транспорта. Частные сектора и второстепенные улицы будут убирать после основных дорог. На полигонах Асан и Балауса подготовлено 30 тысяч тонн песко-соляной смеси. В полночь мы посыпали мосты и путепроводы, но тогда погода еще была теплая. Основной снегопад начался с 5 до 6 утра, — уточнили в компании.

Также было отмечено, что на улицах работают 300 сотрудников дорожно-мостового хозяйства. Вручную они очищают парки, скверы, остановки и пешеходные переходы.

В Уральске выпал первый снег: опоздания, пробки и ДТП

Фото присланное очевидцами