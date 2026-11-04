Эмомали Рахмон и Абдалла II прилетят в Астану по приглашению Токаева

6 ноября в столице пройдет саммит Акабского процесса, в котором примут участие главы ряда государств.

Астану с визитом посетят президент Таджикистана Эмомали Рахмон и король Иордании Абдалла II бен аль-Хусейн. Об этом сообщил советник - пресс-секретарь президента Казахстана Айбек Смадияров.

Оба лидера прибывают в Казахстан по приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева. Визит короля Иордании запланирован на 5-6 ноября.

- В ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждены перспективы расширения двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, - проинформировал Смадияров.

Президент Таджикистана пробудет в Казахстане чуть дольше - с 5 по 7 ноября. По словам пресс-секретаря президента, лидеры двух стран рассмотрят вопросы дальнейшего укрепления стратегического партнерства и союзнических отношений.

Кроме того, 6 ноября в столице пройдет саммит Акабского процесса, в котором примут участие главы ряда государств.