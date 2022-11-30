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Социум

ЕНПФ опубликовал пороги достаточности для снятия пенсионных на 2023 год

Они составят от трёх до порядка десяти миллионов тенге в зависимости от возраста. Иллюстративное фото из архива "МГ" Единый накопительный пенсионный фонд опубликовал пороги минимальной достаточности (ПМД) на 2023 год. Изменения связаны с тем, что при расчёте используются ежегодно индексируемые показатели - минимальная заработная плата, минимальная пенсия, величина прожиточного минимума. На 2023 год предусмотрено, что минимальная заработная плата составит 70 тысяч тенге, минимальная пенсия - 53 076 тенге, минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты составит - 24 341 тенге, про
Дана Рахметова
ЕНПФ опубликовал пороги достаточности для снятия пенсионных на 2023 год
Они составят от трёх до порядка десяти миллионов тенге в зависимости от возраста.
Средний размер пенсии в Казахстане продолжает снижаться
Средний размер пенсии в Казахстане продолжает снижаться
Иллюстративное фото из архива "МГ" Единый накопительный пенсионный фонд опубликовал пороги минимальной достаточности (ПМД) на 2023 год. Изменения связаны с тем, что при расчёте используются ежегодно индексируемые показатели - минимальная заработная плата, минимальная пенсия, величина прожиточного минимума. На 2023 год предусмотрено, что минимальная заработная плата составит 70 тысяч тенге, минимальная пенсия - 53 076 тенге, минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты составит - 24 341 тенге, прожиточный минимум - 40 567 тенге.
ЕНПФ опубликовал пороги достаточности для снятия пенсионных на 2023 год
ЕНПФ опубликовал пороги достаточности для снятия пенсионных на 2023 год
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Казахстан ЕНПФ

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