ЕНПФ опубликовал пороги достаточности для снятия пенсионных на 2023 год

Они составят от трёх до порядка десяти миллионов тенге в зависимости от возраста. Иллюстративное фото из архива "МГ" Единый накопительный пенсионный фонд опубликовал пороги минимальной достаточности (ПМД) на 2023 год. Изменения связаны с тем, что при расчёте используются ежегодно индексируемые показатели - минимальная заработная плата, минимальная пенсия, величина прожиточного минимума. На 2023 год предусмотрено, что минимальная заработная плата составит 70 тысяч тенге, минимальная пенсия - 53 076 тенге, минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты составит - 24 341 тенге, про