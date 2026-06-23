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Эпидемия Эболы: скончалось уже 254 человека

Әсемай Талғатқызы
Эпидемия Эболы: скончалось уже 254 человека
Фото: depositphotos.com

Спустя около месяца после начала вспышки Эболы в Демократической Республике Конго зарегистрировано 1003 подтверждённых случая заражения и 254 летальных исхода. Уровень смертности составляет примерно 25%. Эксперты предупреждают, что пик нынешней, одной из самых тяжёлых вспышек заболевания, может быть ещё не пройден, а власти допускают наличие значительного числа невыявленных случаев, передает МойГород со ссылкой на BILD.

В соседней Уганде также фиксируются заражения: там выявлено 19 случаев, из которых два закончились смертью. По данным властей, эти случаи связаны с эпидемией в Конго.

Одной из ключевых проблем остаётся отслеживание цепочек распространения инфекции. Сейчас под наблюдением находятся лишь 58% контактировавших с заражёнными, тогда как, по рекомендациям ВОЗ, для эффективного контроля необходимо выявлять не менее 90% контактов.

Лихорадка Эбола относится к опасным для жизни заболеваниям и передаётся при прямом контакте с биологическими жидкостями инфицированного человека. В Конго распространяется штамм Бундибугио, для которого на данный момент не существует одобренной вакцины и специфического лечения, что значительно осложняет ситуацию.

Карантин эпидемия Эбола

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