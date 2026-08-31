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Социум

Ерлан Карин стал вице-президентом Казахстана

Депутаты поддержали его кандидатуру, предложенную Токаевым.
Варвара Тыщенко
Ерлан Карин стал вице-президентом Казахстана
Фото: akorda.kz

На заседании Курултая депутаты поддержали кандидатуру Ерлана Карина на должность вице-президента Казахстана, внесенную Президентом Касым-Жомартом Токаевым.

По итогам голосования из 145 присутствующих депутатов 141 отдал голос за его назначение.

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Утром 31 августа народных избранников собрали для согласования ключевых кадровых назначений на посты вице-президента и премьер-министра страны. Ранее, 23 августа, в день выборов в Курултай, Касым-Жомарт Токаев заявлял, что на этот пост будет назначен известный и авторитетный для казахстанцев человек.

Биография Ерлана Карина

Ерлан Карин родился 26 мая 1976 года в селе Аксу Сайрамского района Туркестанской области. Он является известным казахстанским политическим и общественным деятелем, политологом, кандидатом политических наук и экспертом по вопросам безопасности.

Образование: Окончил Актюбинский университет имени К. Жубанова по специальности «история и география», а также аспирантуру факультета философии и политологии КазНУ имени аль-Фараби.

Начало карьеры: Трудовой путь начинал учителем истории и географии в Актобе. В разные годы работал в Центре политических исследований, возглавлял Центр антитеррористических программ.

Государственная служба: Занимал посты советника и помощника Президента, государственного секретаря, а затем государственного советника Республики Казахстан. До назначения вице-президентом работал в должности первого заместителя руководителя Администрации Президента.

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