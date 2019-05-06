Ержан Максим получит главный приз премии «Жас Өркен»

Проведенный экспресс-опрос показал, что подавляющее большинство опрошенных (91 процент) поддерживают инициативу награждения Ержана Максима. По согласованию с жюри премии организаторы приняли решение наградить юного казахстанского певца главным призом премии "Жас Өркен". Напомним, что Ержан Максим своим талантливым исполнением произвел фурор в вокальном шоу "Голос. Дети", которое прошло в эфире "Первого канала".

С 20 февраля по 20 апреля 2019 года проходили отборочные стадии и финальное голосование за претендентов на звание лауреата Первой республиканской детской премии "Жас Өркен". В 14 номинациях премии было выдвинуто более 300 претендентов из всех регионов Казахстана. В финальный шорт-лист прошли 56 номинантов, за которых на официальном сайте премии lubimec.kz было отдано почти 400 тысяч голосов.

Организаторами премии являются ОФ "Республика-Регион-Развитие" и Региональный научно-практический центр "Костанай дарыны". Церемония награждения лауреатов республиканской премии "Жас Өркен" состоится 23 мая в Костанае.