В редакцию "МГ" обратились жители дома, расположенного по улице Мункеулы, 108/5, которые рассказали про дефекты и замечания при строительстве данного дома. По словам жильцов, дом был построен по программе "Нурлы жер" и сдан в эксплуатацию в ноябре 2018 года. Однако из-за многих недочетов и проблем, они до сих пор не могут заселиться в свои квартиры. Жильцы отмечают, что основная проблема, это подвал затопленный канализационными водами. Они опасаются, что на первых этажах со временем в квартирах появится сырость и грибок. - Уже неделю мы не можем решить эту проблему. Идем в акимат, направляют в Казахстанскую ипотечную компанию (далее КИК), КИК отправляет в КСК, с КСК снова направляют в акимат. Это бесконечный круговорот. Подвал затопило во всем доме. Из-за этого постоянные отключения воды, говорят, если пользоваться водой, то затопит еще больше. К примеру, наша семья еще не заехала, потому что нет никаких условий. Мы еще не зимовали, но есть предпосылки к тому, что будем мерзнуть, потому что не ровно установлены стеклопакеты. Что будет весной, тоже неизвестно, нас будет наверняка топить, - сказал местный житель Дамир. Сара Байгазиева многодетная мама, она стояла в очереди на квартиру с 2003 года. Теперь ей предстоит делать ремонт в квартире. Женщина не может установить в своей квартире даже мебель из-за неровных полов. - У нас невозможно установить мебель, потому что пол кривой. Как только не пыталась, все равно ничего не выходит. Линолеум по всему периметру не доходит по плинтусов, падает шпаклевка, обоев наклеено не было. Моя квартира находится на четвертом этаже. Потом батарея в спальне установлена так, что стоит прямо на полу. Не представляю, как будем зимовать, если батареи уже заржавели, а вдруг будут проблемы и прорвет? Хотя мне с такими недостатками еще повезло, у некоторых и вовсе серьезные проблемы с сантехникой, - говорит Сара Байгазиева. Еще один владелец арендованного жилья Нурлан Иманбаев рассказал, что для того, чтобы выровнять пол в двух комнатах своей квартиры ему пришлось потратить более 50 тысяч тенге только на материал, не считая работы. - Я считаю, что строители должны быть с опытом. Поднял линолеум, решил выровнять пол, стяжку строители выравнивали явно лопатой, потом везде остались следы от спецобуви. Это разве правильно? Все возвышенности мне пришлось самому убирать. 21 квадратный метр у меня холл и 12 квадратных метров кухня, чтобы устранить неровности, мне пришлось купить 39 мешков наливного пола каждый из них стоит 1400 тенге. Осталось еще три комнаты, но пока не хватает денег. Вы представляете какие вложения нужно сделать, чтобы облагородить свою новую квартиру. Все уходит из своего кармана, - отметил мужчина. Также Нурлан Иманбаев отметил, что фундамент в их доме в плачевном состоянии. - Основой дома у нас является фундамент, и он в плачевном состоянии. Во всем подвале стоят дополнительные опоры, ведь они ставятся, когда есть предпосылки к тому что дом может обвалиться или разрушиться, не просто также все, - задается вопросом мужчина. - Нам никто внятных разъяснений по этому поводу не дает, зачем устанавливались эти опоры? Потом это опора металлическая, в данный момент она находится в воде. Металл имеет свойство ржаветь, потом от сырости все же произойдет истощение металла. А дальше уже и серьезные последствия для дома. Нурлан Иманбаев считает, что их подвал топит из-за грубых нарушений в подведении инженерных сетей. - Как нам известно, городская канализация проходит на 30 сантиметров выше, чем канализационная труба от нашего дома. Вода должна уходить самотеком, в нашем случае она не уходит и заливает весь подвал. А у КСК нет даже помпы выкачать все это. Сказали, что машина приедет, вот ждем уже больше недели. Нам только дают обещания, но ничего не делают, - заявил мужчина. Между тем. представитель Казахстанской ипотечной компании Бекбулат Дженекешев пообещал устранить все проблемы в скором времени. - Дело в том, что эта канализационная ветка долго не использовалась. После подключения к ней нового дома, она просто не выдержала. ТОО «Батыс су арнасы» в курсе, теперь начнутся работы, возможно будут выкапывать канализационные трубы. Еще ее нужно прочистить, так как она забита, - пояснил Бекбулат Дженекешев. По поводу всех дефектов, представитель КИК попросил жителей обратиться к ним с заявлениями в письменном виде и пообещал, что все недочеты застройщик в обязательном порядке исправит. - Мы в свою очередь ежедневно будем контролировать застройщиков, поставим им срок для устранения замечаний. Рычаги управления у нас есть, поэтому вам не стоит так переживать. Гарантия действует два года. А денежная всего год, то есть по истечении этого времени, если претензий не будет, мы должны вернуть гарантийные деньги, - рассказал Бекбулат Дженекешев. Также представитель КИК отметил, что дом был построен не на государственные деньги, а за счет заемных средств. - Мы не являемся государственной компанией, мы один из операторов программы "Нурлы жер", аренда с правом выкупа, по которой имеет право получить арендное жилье государственные служащие, работники бюджетных организаций, неполные семьи, многодетные, инвалиды. Мы заключаем соглашение с акиматом, в котором четко прописываются все функции местных исполнительных органов и наши функции. Строим дом, передаем его согласно договору аренды арендатору. Все что касается инфраструктуры и благоустройства, все сети находятся под контролем у местных исполнительных органов, - пояснил Бекбулат Дженекешев. Также представитель КИК прокомментировал ситуацию с дополнительными опорами в подвале. - Эти временные опоры устанавливались во время строительства, чтобы разгрузить перекрытия и не деформировать дом, еще чтобы бетон набрал необходимую прочность. Потом их решили просто оставить, а то что дом якобы аварийный, это вовсе неправильные доводы, - заключил Бекбулат Дженекешев.

m_ecsmr0qG8

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.