ДТП с участием иностранных граждан произошло 16 июля в 9.25 на автодороге Уральск-Саратов, сообщает коррсепондент портала "Мой ГОРОД". В департаменте полиции ЗКО рассказали подробности ДТП с участием путешественников из Кореи. - Водитель управляя автомобилем марки "Хендай" по автодороге Уральск-Саратов, не соблюдая безопасную дистанцию до движущегося впереди него бульдозера, который на тот момент совершал разворот, допустил столкновение с ним. В результате ДТП гражданину Кореи причинен материальный ущерб, - пояснили в ведомстве. - Как показало освидетельствование, оба водителя были трезвы. Автовладелец "Хендай" был привлечен к административной ответственности по статье 230 КоАП РК - "Нарушение законодательства Республики Казахстан об обязательном страховании" и 620 КоАП РК - "Нарушение иных требований, предъявляемых к участникам дорожного движения". Теперь он оплатит штраф в размере 8 МРП (16200 тенге). Напомним, путешественники из Кореи попали в ДТП в Уральске. В результате аварии никто не пострадал.  