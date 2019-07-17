Самиголла Сагидулин в этом году планирует пополнить ряды бизнес-сообщества своего района. Пройдя обучение по Бастау он намерен увеличивать поголовье крупного рогатого скота в районе. - Я обучился по проекту «Бизнес Бастау» в третьем потоке. Для нас это было очень полезное время. За месяц мы изучили все азы бизнеса. Тперь хочу взять кредит в 4 миллиона тенге, закупить скот и развивать животноводство, - говорит житель села Булдырты Самиголла Сагидуллин. Среди тех, кто получил сертификаты об обучении много и молодых лидеров. - Для безработной молодежи эта программа - большая находка. Это очень выгодно. Лично для меня она стала ступенькой в открытии моего бизнеса. Я получила массу информации и теперь могу грамотно начать работу по салону красоты, о чем давно мечтала, - говорит начинающий предприниматель из села Жымпиты Лариса Досаева. Программа «Бастау бизнес» в Сырымском районе реализуется второй год. В прошлом году 168 жителей района прошли обучение и почти половина из них начала собственный бизнес. Основные направления — это развитие животноводства, пошивочные ателье, парикмахерские, переработка пластиковых бутылок, сварочные работы. Не менее активны сырымцы и в этом году. - Сейчас у нас закончился третий поток. Мы обучили 90 человек. Уже сейчас более 10 процентов обучившихся собирают документы. Все разработали бизнес-проекты и планы и уже подают заявки в финансовые институты для получения кредитов. Мы будем помогать им и в дальнейшем, - делится планами бизнес-тренер Сырымского района Динара Суюнишкалиева. Обучение азам бизнеса в районе будет продолжено, акцент планируют сделать на молодежи.