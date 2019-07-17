В Западно-Казахстанскую область с рабочим визитом прибыли депутаты сената Парламента Республики Казахстан Нариман Турегалиев и Ерболат Мукаев. Сенаторы встретились с трудовыми коллективами предприятий области. Так, они побывали на Уральском трансформаторном заводе, а также встретились с коллективом домостроительного комбината, спросили у рабочих об условиях труда и узнали о насущных проблемах людей. - Как вы знаете, мы приняли измененный закон об адресной социальной помощи. Сегодня мы узнали как работает предприятие, какие есть проблемы и как их нужно исправлять. Сейчас мы объезжаем регион, посещаем компании, узнаем о самочувствии наших граждан, изучаем рынок труда в нашей области. Сегодня посетили уральский трансформаторный завод, где в настоящее время работают 300 человек. В перспективе задействовать еще 110 человек. В дальнейшем они планируют задействовать на предприятии 800 человек, - рассказал депутат сената Парламента Казахстана Ерболат Мукаев. Посетили депутаты и домостроительный комбинат, на котором сейчас трудятся 66 человек. В год домостроительный комбинат может производить материалов на строительство 50 тысяч квадратных метров жилья. - Проблем у предприятия нет. Единственное руководство компании просят посодействовать в удешевлении транспортных расходов при транспортировке необходимого сырья. К примеру, щебня, который привозят из Актюбинской области, - рассказал депутат сената Парламента Казахстана Нариман Турегалиев. Между тем, сенаторы посетили и другие социальные объекты в районах области, где встретились с рабочими и обсудили с ним социальные вопросы.