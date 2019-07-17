Как сообщается на странице Jast Aksay в Facebook, "трупики около 50 птиц были найдены в 4 микрорайоне домов №31 и №43". После чего пользователи социальной сети задались вопросами: - Что случилось с птицами? От чего они погибли? Может их расстреляли? Возможно поели чего нибудь с мусорки и сдохли? Дело в экологии? - спрашивают комментаторы. По словам и.о. Бурлинской районной ветеринарной станции Анель Игельмановой, гибель зарегистрирована только в 4 микрорайоне во дворе дома №43. - Наши сотрудники взяли материал на исследование для выявления причины гибели птиц. Результаты будут известны через две недели, - отметила Анель Игельманова.