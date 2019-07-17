Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, с 10 по 14 июля этого года на территории области было проведено республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Қару», направленное на изъятие из незаконного оборота оружия и боеприпасов, а также проверки соблюдения сохранности оружия его владельцами. – В ходе ОПМ «Кару» выявлено и изъято из оборота четыре единицы гладкоствольного незаконно хранящегося ранее незарегистрированного в ОВД оружия и один патрон к нему. За нарушения правил хранения, хранения и ношения, перевозки и перерегистрации оружия к административной ответственности привлечено 139 владельцев, - сообщили в департаменте полиции ЗКО. Стоит отметить, что за нарушение правил оборота у жителей ЗКО изъято 156 единиц зарегистрированного в ОВД оружия.