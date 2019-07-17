Как стало известно, жительница Кызылординской области приехала на заработки в Атырау и оставила в такси сумку с документами. - Телефон остался в кармане. Я сильно переживала насчет работы и видимо вышла из такси, даже не глянув на сумку, лежащую рядом. Когда уходила на работу у родни заняла 50 тысяч тенге, плюс свои 20 тысяч тенге. В один миг остаться без документов и без средств к существованию! А мне в 4 утра нужно выезжать на Тенгиз, уже пропуск оформили. Конечно, я была в отчаянии, это ведь такси, мало ли попутчиков, вдруг не вернут, - рассказывает Куляйша Аскарова. Хозяйка квартиры, в котором она остановилась, посоветовала обратиться к стражам порядка. - Я не поверила, когда через минут 20 сообщили, приезжайте в ЦОУ, по указанному вами адресу, с которого вы сели в машину, мы определили номер авто, водителя вызывают, - говорит женщина. Куляйша Аскарова получила свою сумку и документы в целости и сохранности. В знак благодарности женщина записала видеообращение стражам порядка на фоне управления полиции города Атырау. Напомним, сейчас в городе Атырау функционируют 759 камер видеонаблюдении подключённых к центру оперативного управления УП города Атырау.