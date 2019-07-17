Также на брифинге сообщили об изменениях в образовательной системе в этом . На данный момент заканчивается прием заявок на образовательные гранты, который велся в онлайн-режиме. Прием заявок велся с 13 по 20 июля. Все учебные заведения по возможности способствуют успешной работе приемной комиссии. Представители вузов говорят, что время приема не превышает 4 минут, поэтому очередей нет. Стоит отметить, что на брифинге также затронули тему оплаты. Несмотря на распространение слухов о ее увеличении, напротив, оплата снизилась на пять процентов. Кроме того, абитуриентов ждут скидки на оплату до 20%, в зависимости от набранных баллов. - В этом году в отличие от выпускников прошлых лет выбирают не конкретную специальность, а группу образовательных программ. У нас есть четыре группы учебных программ и четыре учебных заведения. В этом году проходной балл на педагогические специальности повышен с 50 до 60. Выпускники колледжей могут поступать в вузы на платной основе без результатов ЕНТ, пройдя лишь собеседование, - рассказал директор центра формирования студенческого контингента и карьеры Изимгали Жубантаев. Ректор ЗКАТУ имени Жангир хана Аскар Наметов сообщил, что их система образования перешла на европейский стандарт. - То есть мы перешли от казахстанско-американской системы, которая у нас много лет работала, на европейскую, так как мы вошли в Болонский процесс. В связи с этим наша система оплаты осталась как бы на уровне прошлых лет и даже на 5% снизилась. Но сейчас расчеты ведутся в рамках стоимости одного кредита. То есть оплата будет зависеть от того, сколько студент выберет программ: если меньше, то и оплата меньше, соответственно, если больше, то и оплата выше, - пояснил ректор ЗКАТУ.