На этот раз столкнулись большегруз и "Лада".  Еще одно ДТП произошло на трассе Уральске-Атырау (фото) По информации пресс-службы департамента полици ЗКО, на автодороге Уральск-Атырау возле поселка Янайкино Акжайыкского района столкнулись большегрузный автомобиль и "Лада". В результате аварии пострадал водитель "Лады". - В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, - рассказали в пресс-службе. Другие подробности выясняются. Напомним, сегодня, 22 февраля, на автодороге Уральск-Атырау столкнулись "Тойота" и "Лада". На месте аварии погибли шесть человек, еще один с различными травмами был доставлен в больницу села Тайпак Акжайыкского района. Еще одно ДТП произошло на трассе Уральске-Атырау (фото) Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено очевидцами