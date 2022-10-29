Еще троих подозреваемых в двойном убийстве в Актобе задержали в столице

Мужчины скрывались от уголовного преследования. Скриншот с видео Как сообщили в министерстве внутренних дел РК, 28 октября сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Астаны задержали троих подозреваемых во дворе дома по проспекту Богенбай батыра. Мужчины скрывались в столице от уголовного преследования. Задержанных передадут инициаторам розыска. В целом задержаны 13 подозреваемых в двойном убийстве в Актобе. 27 октября в МВД РК сообщили о задержании девяти подозреваемых. Днем ранее на пульт службы ЦОУ управления полиции Актобе поступило сообщение о том,